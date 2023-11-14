У Білому домі розповіли, як брак фінансування вплинув на боєздатність України на фронті

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Leah Millis

Конгрес США повинен якнайшвидше схвалити допомогу Україні, оскільки брак фінансування вже вплинув на здатність відбивати російську агресію. Це потрібно для того, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає Укрінформ.

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Салліван наголосив, що для забезпечення стабільної підтримки необхідно якомога швидше схвалити новий масштабний пакет допомоги Україні, щоб вона могла успішно відбивати агресію Росії.

"З кожним тижнем нам все складніше повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території і продовження просування вперед. Тому вікно для нас закривається", — зазначив він.

За його словами, Америка все ще може надавати військову допомогу для України, яка їй дуже необхідна, проте зараз ці транші затягнулись.

Салліван також розповів, що Конгрес США має ухвалити запит президента Байдена, який включає допомогу Україні й Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що ЄС не може виконати зобов'язання перед Україною щодо постачання мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.