Коломойский проиграл апелляцию по делу об аэропорте Днепра

Мэрия Днепра отсудила аэропорт у Коломойского
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что мэрия вместе с Национальным антикоррупционным бюро выиграла апелляцию у олигарха Игоря Коломойского. Аэропорт стал собственностью общины.
О решении апелляционного суда мэр Днепра сообщил в своем Telegram-канале.
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Победа Днепра над Коломойским
Одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский проиграл апелляцию по делу о передаче Днепровского аэропорта в собственность общины.
Филатов подчеркнул, что его убеждали в победе олигарха при рассмотрении апелляционной жалобы.
"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно — в "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были полны скепсиса по этому поводу. результата. Тогда все говорили, что нужно ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу", — рассказал Филатов об отношении к этому делу политических и бизнес-элит.
Городской голова Днепра уверен, что и непременную кассацию Коломойский проигрывает: "Хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэродром уже вырван из его рук".
Кто помогал городу бороться с олигархом
Борис Филатов поблагодарил за поддержку Национального антикоррупционного бюро.
"Они были единственными среди госорганов, кто реагировал на ситуацию и помогал горсовету бороться за интересы всех горожан", — подчеркнул городской голова Днепра.
Также Филатов отметил за принципиальную позицию Госавиаслужбы, намекнув, впрочем, что она, позиция, "без НАБУ может и не была бы столь принципиальной".
Напомним, что Служба безопасности Украины провела обыск у олигарха Игоря Коломойского. В ведомстве заявили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", именно по этому делу и произошли соответствующие следственные действия.
Фото: УНИАН