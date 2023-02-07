Коломойский проиграл апелляцию по делу об аэропорте Днепра

Единственным госорганом, помогавшим городу бороться с олигархом, Борис Филатов назвал НАБУ

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что мэрия вместе с Национальным антикоррупционным бюро выиграла апелляцию у олигарха Игоря Коломойского. Аэропорт стал собственностью общины.

О решении апелляционного суда мэр Днепра сообщил в своем Telegram-канале.

Победа Днепра над Коломойским

Одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский проиграл апелляцию по делу о передаче Днепровского аэропорта в собственность общины.

Филатов подчеркнул, что его убеждали в победе олигарха при рассмотрении апелляционной жалобы.

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно — в "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были полны скепсиса по этому поводу. результата. Тогда все говорили, что нужно ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу", — рассказал Филатов об отношении к этому делу политических и бизнес-элит.

Городской голова Днепра уверен, что и непременную кассацию Коломойский проигрывает: "Хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэродром уже вырван из его рук".

Кто помогал городу бороться с олигархом

Борис Филатов поблагодарил за поддержку Национального антикоррупционного бюро.

"Они были единственными среди госорганов, кто реагировал на ситуацию и помогал горсовету бороться за интересы всех горожан", — подчеркнул городской голова Днепра.

Также Филатов отметил за принципиальную позицию Госавиаслужбы, намекнув, впрочем, что она, позиция, "без НАБУ может и не была бы столь принципиальной".

Напомним, что Служба безопасности Украины провела обыск у олигарха Игоря Коломойского. В ведомстве заявили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", именно по этому делу и произошли соответствующие следственные действия.

Фото: УНИАН