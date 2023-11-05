Зеленский резко ответил Трампу по поводу его идеи закончить войну за сутки
Президент Владимир Зеленский отметил, что ему хватит 24 минут объяснить Дональду Трампу, что войну так легко не закончить. Так Зеленский отреагировал на слова Трампа, который в марте 2023 года отметил, что в случае его новой каденции на посту Президента США он якобы сможет остановить войну в Украине "за 24 часа".
Об этом в интервью NBC сообщил Владимир Зеленский.
Остановить войну так быстро не получится
По словам Зеленского, 24 минуты вместо 24 часов ему понадобятся на то, чтобы объяснить Трампу, что он не может покончить с войной так легко, как он думает. Он убежден, что только побывав в Украине, можно оценить ситуацию целиком.
"Бывший президент Трамп сказал, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Здесь был президент Байден, и я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, то мне понадобится 24 минуты", — подчеркнул украинский лидер.
По мнению Зеленского с Владимиром Путиным невозможно так просто договориться о мире и он не уверен удастся ли это Дональду Трампу.
"Если он не пытается и если он не готов отдать нашу территорию этому ужасному человеку, Путину, если вы не готовы отдать ее, если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет справиться с этим", — добавил Зеленский.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну России против Украины можно закончить за сутки. По мнению экспрезидента США, это можно сделать, совершив два телефонных звонка — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
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