Зеленский резко ответил Трампу по поводу его идеи закончить войну за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что ему хватит 24 минут объяснить Дональду Трампу, что войну так легко не закончить. Так Зеленский отреагировал на слова Трампа, который в марте 2023 года отметил, что в случае его новой каденции на посту Президента США он якобы сможет остановить войну в Украине "за 24 часа".

Об этом в интервью NBC сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Остановить войну так быстро не получится

По словам Зеленского, 24 минуты вместо 24 часов ему понадобятся на то, чтобы объяснить Трампу, что он не может покончить с войной так легко, как он думает. Он убежден, что только побывав в Украине, можно оценить ситуацию целиком.

"Бывший президент Трамп сказал, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Здесь был президент Байден, и я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, то мне понадобится 24 минуты", — подчеркнул украинский лидер.

По мнению Зеленского с Владимиром Путиным невозможно так просто договориться о мире и он не уверен удастся ли это Дональду Трампу.

"Если он не пытается и если он не готов отдать нашу территорию этому ужасному человеку, Путину, если вы не готовы отдать ее, если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет справиться с этим", — добавил Зеленский.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну России против Украины можно закончить за сутки. По мнению экспрезидента США, это можно сделать, совершив два телефонных звонка — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.