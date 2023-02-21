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"Мир за 24 години": Трамп заявив, що міг би припинити війну між рф і Україною

21 лютого 2023 10:47
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дональд Трамп заявив, що зупинить війну між росією і Україною у разі обрання президентом США
Дональд Трамп
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну росії проти України можна закінчити за одну добу. На думку експрезидента США це можна зробити, здійснивши два телефонні дзвінки – володимиру путіну та Володимиру Зеленському.   

Про це Дональд Трамп сказав під час виступу перед прихильниками у Флориді.

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За словами експрезидента США, у разі його перемоги на наступних виборах, він одразу ж подзвонить президенту росії володимиру путіну та президенту України Володимиру Зеленському. 

"Буквально в ту ж ніч, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную путіну і Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання", — заявив Трамп.

При цьому він запевнив, що підписати мирний договір вдасться за 24 години.

Нагадаємо, раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що якщо знову стане господарем Білого дому, то поверне публічні страти.

Як відомо, колишній президент США Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році. Він подав документи до Федеральної виборчої комісії та звернувся до прихильників.

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