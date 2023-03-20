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Медведев отреагировал на ордер путину и пригрозил выпустить ядерку по Гааге

20 марта 2023 11:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Третий президент россии Дмитрий Медведев
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Предшественник путина на президентском посту Дмитрий Медведев заявил, что россия может нанести ракетный удар по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Так Медведев отреагировал на решение об ордере на арест владимира путина.

Об этом заместитель председателя Совбеза российской федерации написал на своем Telegram-канале.

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Ужасные последствия от Медведева

Дмитрий Медведев раскритиковал решение об ордере на арест президента России Владимира Путина.

Он пообещал проблемы мировому сообществу в этой связи.

"Последствия для международного права будут ужасающими. Ведь это крах устоев, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности", — отметил Медведев.

Намек на ракетный удар

Также Дмитрий Медведев пригрозил военными действиями вплоть до ядерного удара в ответ на решение Международного уголовного суда.

"Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового носителя с Северного моря с российского корабля по Гаагскому зданию суда", — написал заместитель председателя Совета безопасности российской федерации.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента россии.

Фото из российских СМИ

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