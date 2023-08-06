Медведев "взорвался" из-за мирного саммита в Джидде

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на мирный саммит в Джидде. По его словам, сейчас переговоры не нужны.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Реакция Медведева на саммит в Джидде

Он заявил, что трудно осуждать желание закончить войну и невозможно спорить со ссылками в Устав ООН при понимании того, что кроме суверенитета есть еще и право наций на самоопределение.

По его словам, все предложения об урегулировании конфликта якобы имеют шансы на успех при соблюдении следующих условий:

Участие обеих сторон конфликта. Медведев говорит, что этого нет.

Учет исторического контекста. По словам заместителя советника Совбеза РФ, Украины никогда не было до 1991 года. Он считает, что она обломок Российской империи.

Учет текущих реалий. Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию.

"Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — добавил Медведев.

Пост Медведева. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 5 августа, стартовал двухдневный саммит относительно украинской Формулы мира в Саудовской Аравии. В первый день переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев грозится ударить по украинским атомным электростанциям. К тому же он заявляет об атаках на ядерные объекты в Восточной Европе.