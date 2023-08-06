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Медведев "взорвался" из-за мирного саммита в Джидде

6 августа 2023 15:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Медведев "взорвался" из-за мирного саммита в Джидде
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на мирный саммит в Джидде. По его словам, сейчас переговоры не нужны.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

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Он заявил, что трудно осуждать желание закончить войну и невозможно спорить со ссылками в Устав ООН при понимании того, что кроме суверенитета есть еще и право наций на самоопределение.

По его словам, все предложения об урегулировании конфликта якобы имеют шансы на успех при соблюдении следующих условий:

  • Участие обеих сторон конфликта. Медведев говорит, что этого нет.
  • Учет исторического контекста. По словам заместителя советника Совбеза РФ, Украины никогда не было до 1991 года. Он считает, что она обломок Российской империи.
  • Учет текущих реалий. Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию.

"Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — добавил Медведев.

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Пост Медведева. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 5 августа, стартовал двухдневный саммит относительно украинской Формулы мира в Саудовской Аравии. В первый день переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев грозится ударить по украинским атомным электростанциям. К тому же он заявляет об атаках на ядерные объекты в Восточной Европе.

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