Медведев "взорвался" из-за мирного саммита в Джидде
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на мирный саммит в Джидде. По его словам, сейчас переговоры не нужны.
Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.
Реакция Медведева на саммит в Джидде
Он заявил, что трудно осуждать желание закончить войну и невозможно спорить со ссылками в Устав ООН при понимании того, что кроме суверенитета есть еще и право наций на самоопределение.
По его словам, все предложения об урегулировании конфликта якобы имеют шансы на успех при соблюдении следующих условий:
- Участие обеих сторон конфликта. Медведев говорит, что этого нет.
- Учет исторического контекста. По словам заместителя советника Совбеза РФ, Украины никогда не было до 1991 года. Он считает, что она обломок Российской империи.
- Учет текущих реалий. Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию.
"Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — добавил Медведев.
Напомним, в субботу, 5 августа, стартовал двухдневный саммит относительно украинской Формулы мира в Саудовской Аравии. В первый день переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.
Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев грозится ударить по украинским атомным электростанциям. К тому же он заявляет об атаках на ядерные объекты в Восточной Европе.