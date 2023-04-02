медведев представил себя мессией и заявил, что власти Украины понесут наказание перед Богом

Заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев

дмитрий медведев сегодня, 2 апреля, опубликовал очередное скандальное сообщение, в котором негативно охарактеризовал действия украинской власти "применительно к Киево-Печерской лавре" и упомянул откровение из Библии.

Об этом медведев написал в своем Telegram-канале .

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Очередное скандальное сообщение медведева

Заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев остро высказался по поводу событий вокруг Киево-Печерской лавры в Украине, обозвав власть и пригрозив расправой, "представ перед судом".

"Уверен, они предстанут не только перед человеческим судом, но прежде всего перед Его судом. И получат за все содеянное", — написал медведев.

"И одобрен был зверь и с ним лжепророк, творивший чудеса перед ним, которыми он привлек тех, кто принял образ зверя и поклонялся его изображению: оба живы брошены в озеро огненное, горящее серою", — также привел цитату из откровения Иоанна Богослова.

Это не единственный скандальный пост медведева, ведь раньше он угрожал Украине "судным днем" за попытку деоккупировать Крым . А также отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине.

Напомним, что представители элит россии пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности .

Также ранее мы писали, что в кремле придумали новую причину вторжения и войны на территории Украины .