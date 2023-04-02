медведєв уявив себе месією та заявив, що влада України понесе покарання перед Богом

Заступник голови Радбезу росії дмитро медведєв

дмитро медведєв сьогодні, 2 квітня, опублікував черговий скандальний допис, в якому негативно охарактеризував дії української влади "стосовно Києво-Печерської лаври" і згадав откровення з Біблії.

Про це медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Черговий скандальний допис медведєва

Заступник голови Радбезу росії дмитро медведєв гостро висловився стосовно подій довкола Києво-Печерської лаври в Україні, обізвавши владу та пригрозивши розправою, "представши перед судом".

"Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але передусім перед Його судом. І отримають за все вчинене", — написав медведєв.

"І схвалений був звір і з ним лжепророк, що чинив чудеса перед ним, якими він звабив тих, хто прийняв образ звіра і поклонявся його зображенню: обидва живі кинуті в озеро вогняне, що горить сірою", — також навів цитату з откровення Івана Богослова.

Це не єдиний скандальний пост медведєва, адже раніше він погрожував Україні "судним днем" за спробу деокупувати Крим. А також відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну.

Нагадаємо, що представники еліт рф намагаються встановити контакт з Україною та просять гарантії безпеки.

Також раніше ми писали, що у кремлі вигадали нову причину вторгнення і війни на території України.