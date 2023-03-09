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Медведев прокомментировал версии СМИ о взрывах на газопроводах рф

9 марта 2023 10:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Медведев прокомментировал версии СМИ о взрывах на газопроводах рф
Экс-президент рф считает, что к взрывам не причастны украинские спецслужбы
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Дмитрий Медведев считает "американской пропагандой" информацию СМИ о причастности украинцев к подрыву газопроводов россии. Чиновник говорит, что запад специально продвигает эту версию.

Об этом заместитель председателя совета безопасности рф написал в своем Telegram.

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Подробности

Экс-президент рф, а ныне заместитель председателя совбеза россии Дмитрий Медведев считает, что информация СМИ о причастности к взрывам на газопроводах рф украинцев ничто иное как пропаганда.

"Третий день на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда. Сиквел фильма посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН", — написал он.

Ну и конечно во всем российский политик уже традиционно обвиняет США, назвав всю эту информацию "тупой американской пропагандой".

Напомним, что американское издание The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что за взрывом газопроводов "Северный поток" могут стоять "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы".

СМИ также сообщили о новых разведданных США, свидетельствующих о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой якобы входили противники российского президента владимира путина.

В ответ советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ. По его словам, у Украины нет ничего общего с этим событием и нет информации о "проукраинских диверсионных группах".

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