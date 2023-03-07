Україна не має нічого спільного з аваріями на Північних потоках, — Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував інформацію про причетність України до аварії на газопроводах Північний потік — 1 та Північний потік — 2 у Балтійському морі. За його словами, Україна не має нічого спільного з цією подією і не має інформації про "проукраїнські диверсійні групи".

Про це Подоляк написав у Twitter.

Заява Подоляка

"Хоча мені подобається збирати кумедні теорії змови про український уряд, я маю сказати: Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі й не містить інформації про "проукраїнські диверсійні групи". Що сталося з газопроводами Nord Stream?" Потонули", як кажуть у самій росії", — написав Подоляк.

Раніше американське видання The New York Times опублікувало статтю, де стверджувалося, що за вибухом газопроводів Північний потік можуть стояти "неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці".

ЗМІ також повідомили про нові розвіддані США, які свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої нібито входили противники російського президента володимира путіна.

Нагадаємо, що розірвані підводні газопроводи "Північний потік" у рф збираються запечатати та законсервувати, оскільки немає найближчих планів щодо їхнього ремонту чи відновлення.