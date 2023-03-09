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Медведєв прокоментував версії ЗМІ щодо вибухів на газопроводах рф

9 березня 2023 10:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Медведєв прокоментував версії ЗМІ щодо вибухів на газопроводах рф
Експрезидент рф вважає, що до підривів не причетні українські спецслужби
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Дмитро Медведєв вважає "американською пропагандою" інформацію ЗМІ щодо причетності українців до підриву газопроводів рф. Чиновник каже, що захід спеціально просуває цю версію.

Про це заступник голови ради безпеки рф написав у своєму Telegram.

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Деталі

Експрезидент росії, а нині заступник голови радбезу рф Дмитро Медведєв вважає, що інформація ЗМІ про причетність до вибухів на газопроводах рф українців ніщо інше, як пропаганда.

"Третій день на наших очах розгортається чергова епічна драма родом із Голлівуду. Сіквел фільму присвячений хімічній зброї Саддама з демонстрацією пробірок в ООН", — написав він.

Ну і звичайно у всьому російський політик вже традиційно звинувачує США, назвавши усю цю інформацію "тупою американською пропагандою".

Нагадаємо, що американське видання The New York Times опублікувало статтю, де стверджувалося, що за вибухом газопроводів "Північний потік" можуть стояти "неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці".

ЗМІ також повідомили про нові розвіддані США, які свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої нібито входили противники російського президента володимира путіна.

У відповідь на це радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував інформацію ЗМІ. За його словами, Україна не має нічого спільного з цією подією і не має інформації про "проукраїнські диверсійні групи".

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