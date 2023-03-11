Медведчук "сплив" на росТБ з розповідями про своє затримання СБУ

Віктор Медведчвук був затриманий 12 квітня минулого року

Колишній нардеп Віктор Медведчук з'явився в ефірі російського телебачення. Екснардеп, який потрапив до росії в рамках обміну полоненими, розповів пропагандистам про своє затримання СБУ у квітні минулого року.

Про це Медведчук розповів пропагандистці катерині стриженовій у ефірі російського "Первого канала".

Подробиці

За словами Медведчука, його затримали о 18 годині 12 квітня. Також Медведчук розповів, де було зроблено його знамените фото у військовій формі та у наручниках.

"Це кабінет начальника департаменту контррозвідки. Мене привезли в якомусь ковпаку, тому й зачіска така. Коли його зняли — переді мною стояв Баканов (Іван Баканов, на той момент — начальник СБУ. — Ред.). До цього я був у мішку на цементній підлозі", — бідкається Медведчук.

За його словами, фізичного насильства до нього не застосовували, "але все інше було". Медведчук стверджує, що декілька тижнів він провів у кайданках, які не знімали ні вдень, ні вночі.

Нагадаємо, нещодавно колишній народний депутат України Віктор Медведчук заявив, що на постійній основі проживає у москві. Мешкати у столиці рф він почав після того, як його обміняли під час чергового обміну полоненими між Україною та росією.

Також раніше турецькі ЗМІ оприлюднили подробиці обміну Медведчука.