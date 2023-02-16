Медведчук заявив, що на постійній основі мешкає у москві

Колишній нардеп Віктор Медведчук

Колишній народний депутат України Віктор Медведчук на постійній основі проживає у москві. Мешкати у столиці рф він почав після того, як його обміняли під час чергового обміну полоненими між Україною та росією.

Про це пише прокремлівське видання ТАСС.

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"Я раніше приїжджав до москви по різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в москві", — сказав Медведчук.

Політик підкреслив, що він "опинився поза територією України вимушено, оскільки українська влада передала його росії в рамках обміну полоненими і утримуваними особами".

Нагадаємо, у росії знову згадали про президента-втікача Віктора Януковича та колишнього прем'єра Миколу Азарова. Зокрема, там пропонують утікачам створити разом з одіозним екснардепом Віктором Медведчуком український "уряд у вигнанні".

Також ми писали, що СБУ та Офіс генпрокурора попросили народних депутатів змінити законодавство задля обміну Віктора Медведчука. Саме обмін Медведчука на героїв "Азовсталі" пройшов за новими правилами.