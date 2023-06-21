Медведчук будет судиться с Верховной Радой Украины

Бывший нардеп Виктор Медведчук. Фото: росСМИ

Бывший нардеп и предатель Украины Виктор Медведчук подал в суд Верховной Раде Украины. Он хочет оспорить лишение его гражданства Украины.

Об этом в интервью Ми-Україна сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Глава ВР отмечает, что Медведчука лишили гражданства законным способом, так как этого требует Конституция.

"ВР лишила господина Медведчука мандата на основании потери им гражданства, сегодня ВР получила иск о том, что эти действия сделаны незаконно. Я абсолютно спокоен за судьбу этого иска, именно потому, что мы сделали все законным способом", — сказал Стефанчук.

Он добавил, что иск находится на рассмотрении в судебных инстанциях. ВР представляет этот иск, однако перспектив выиграть этот иск у Медведчука нет.

Напомним, что бывшие соратники Виктора Медведчука предполагают, что он мог знать о планах Кремля и даже поощрять агрессора в эскалацию, в то время как других коллег он убеждал, что вторжения не будет.

Бывший нардеп Виктор Медведчук появился в эфире российского телевидения. Экснардеп, попавший в Россию в рамках обмена пленными, рассказал пропагандистам о своем задержании СБУ в апреле 2022 года.