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Медведчук позивається до Верховної Ради України

21 червня 2023 21:14
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Медведчук позивається до Верховної Ради України
Колишній нардеп Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Колишній нардеп та зрадник України Віктор Медведчук подав у суд на Верховну Раду України. Він хоче оскаржити позбавлення його громадянства України.

Про це в інтерв'ю Ми-Україна сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Голова ВР зазначає, що Медведчука позбавили громадянства у законний спосіб, так як цього вимагає Конституція.

"ВР позбавила пана Медведчука мандату на підставі втрати ним громадянства, сьогодні ВР отримала позов про те, що ці дії зроблено незаконно. Я абсолютно спокійний за долю цього позову, саме тому, що ми зробили все в законний спосіб", — сказав Стефанчук.

Він додав, що позов зараз знаходиться на розгляді у судових інстанціях. ВР представляє цей позов, однак перспектив виграти цей позов у Медведчука немає.

Нагадаємо, що колишні соратники Віктора Медведчука припускають, що він міг знати про плани Кремля і навіть заохочувати агресора до ескалації, тоді як інших колег він переконував, що вторгнення не буде.

Колишній нардеп Віктор Медведчук з'явився в ефірі російського телебачення. Екснардеп, який потрапив до Росії в рамках обміну полоненими, розповів пропагандистам про своє затримання СБУ у квітні 2022 року. 

 

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