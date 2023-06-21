Медведчук позивається до Верховної Ради України

Колишній нардеп Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

Колишній нардеп та зрадник України Віктор Медведчук подав у суд на Верховну Раду України. Він хоче оскаржити позбавлення його громадянства України.

Про це в інтерв'ю Ми-Україна сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Голова ВР зазначає, що Медведчука позбавили громадянства у законний спосіб, так як цього вимагає Конституція.

"ВР позбавила пана Медведчука мандату на підставі втрати ним громадянства, сьогодні ВР отримала позов про те, що ці дії зроблено незаконно. Я абсолютно спокійний за долю цього позову, саме тому, що ми зробили все в законний спосіб", — сказав Стефанчук.

Він додав, що позов зараз знаходиться на розгляді у судових інстанціях. ВР представляє цей позов, однак перспектив виграти цей позов у Медведчука немає.

Нагадаємо, що колишні соратники Віктора Медведчука припускають, що він міг знати про плани Кремля і навіть заохочувати агресора до ескалації, тоді як інших колег він переконував, що вторгнення не буде.

Колишній нардеп Віктор Медведчук з'явився в ефірі російського телебачення. Екснардеп, який потрапив до Росії в рамках обміну полоненими, розповів пропагандистам про своє затримання СБУ у квітні 2022 року.