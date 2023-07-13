Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем, — СМИ
В Елисейский дворец в Париже пришло письмо с отрубленным человеческим пальцем. Неожиданную находку поместили в холодильник.
Об этом сообщило со ссылкой на свои источники издания Current Values.
Неожиданное письмо Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон получил неожиданное письмо.
В ночь на 10 июля корреспондентская служба Елисейского дворца (резиденции главы Французской Республики. — ред.) получила письмо, в котором оказался отрубленный человеческий палец.
Реакция французских властей
Официальных комментариев со стороны администрации президента Франции пока нет.
Но известно по меньшей мере о том, что пришедший по почте палец положили на хранение в холодильник.
Как отметил источник Current Values, это предусматривает процедура таких случаев, когда о пострадавшем человеке должны побеспокоиться соответствующие службы, в частности осуществить профессиональное медицинское обследование.
Напомним, что во время празднования победы команды "Тулуза" в чемпионате Франции по регби Эммануэль Макрон, появившийся в раздевалке триумфаторов, на одном дыхании выпил бутылку пива под одобрительные возгласы регбистов "Тулузы".