Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем, — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters/Ints Kalnins

В Елисейский дворец в Париже пришло письмо с отрубленным человеческим пальцем. Неожиданную находку поместили в холодильник.

Об этом сообщило со ссылкой на свои источники издания Current Values.

Читайте также:

Неожиданное письмо Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон получил неожиданное письмо.

В ночь на 10 июля корреспондентская служба Елисейского дворца (резиденции главы Французской Республики. — ред.) получила письмо, в котором оказался отрубленный человеческий палец.

Реакция французских властей

Официальных комментариев со стороны администрации президента Франции пока нет.

Но известно по меньшей мере о том, что пришедший по почте палец положили на хранение в холодильник.

Как отметил источник Current Values, это предусматривает процедура таких случаев, когда о пострадавшем человеке должны побеспокоиться соответствующие службы, в частности осуществить профессиональное медицинское обследование.

Напомним, что во время празднования победы команды "Тулуза" в чемпионате Франции по регби Эммануэль Макрон, появившийся в раздевалке триумфаторов, на одном дыхании выпил бутылку пива под одобрительные возгласы регбистов "Тулузы".