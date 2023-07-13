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Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем, — СМИ

13 июля 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем, — СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Елисейский дворец в Париже пришло письмо с отрубленным человеческим пальцем. Неожиданную находку поместили в холодильник.

Об этом сообщило со ссылкой на свои источники издания Current Values.

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Неожиданное письмо Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон получил неожиданное письмо.

В ночь на 10 июля корреспондентская служба Елисейского дворца (резиденции главы Французской Республики. — ред.) получила письмо, в котором оказался отрубленный человеческий палец.

Реакция французских властей

Официальных комментариев со стороны администрации президента Франции пока нет.

Но известно по меньшей мере о том, что пришедший по почте палец положили на хранение в холодильник.

Как отметил источник Current Values, это предусматривает процедура таких случаев, когда о пострадавшем человеке должны побеспокоиться соответствующие службы, в частности осуществить профессиональное медицинское обследование.

Напомним, что во время празднования победы команды "Тулуза" в чемпионате Франции по регби Эммануэль Макрон, появившийся в раздевалке триумфаторов, на одном дыхании выпил бутылку пива под одобрительные возгласы регбистов "Тулузы".

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