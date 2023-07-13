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Макрону прислали листа із відрубаним пальцем, — ЗМІ

13 липня 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Макрону прислали листа із відрубаним пальцем, — ЗМІ
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До Єлісейського палацу у Парижі надійшов лист із відрубаним людським пальцем. Несподівану знахідку помістили у холодильник.

Про це повідомило з посиланням на свої джерела видання Current Values.

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Несподіваний лист Макрону

Президент Франції Еммануель Макрон отримав несподіваного листа.

У ніч проти 10 липня кореспондентська служби Єлісейського палацу (резиденції глави Французької Республіки. — ред.) отримала лист, в якому виявився відрубаний людський палець.

Реакція французької влади

Офіційних коментарів з боку адміністрації президента Франції поки що немає.

Але відомо щонайменше про те, що палець, який прийшов поштою, поклали на зберігання до холодильника.

Як зазначило джерело Current Values, це передбачає процедура таких випадків, коли про постраждалу людину мають потурбуватися відповідні служби, зокрема, здійснити фахове медичне обстеження.

Нагадаємо, що під час святкування перемоги команди "Тулуза" у чемпіонаті Франції з регбі Еммануель Макрон, який з’явився у роздягальні тріумфаторів, на одному подиху випив пляшку пива під схвальні вигуки регбістів "Тулузи".

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