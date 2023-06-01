Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Макрон отправляется в Берлин: обсудит гарантии безопасности для Украины arrow

Макрон отправляется в Берлин: обсудит гарантии безопасности для Украины

1 июня 2023 23:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Макрон отправляется в Берлин: обсудит гарантии безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Эммануэль Макрон едет к Олафу Шольцу. В Германии французский президент будет обсуждать вопросы предоставления гарантий для Украины. Поездка состоится на следующей неделе.

Об этом стало известно на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Там находился и украинский президент Владимир Зеленский. Сообщает сайт Офиса Президента Украины.

Читайте также:

Ожидается, что о конкретных договоренностях по гарантиям безопасности можно будет услышать на саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

В Молдове Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном. Французский президент в очередной раз заявил о своей поддержке в борьбе с Россией.

Известно, что стороны также подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

"Поручили министрам обороны Украины и Франции совместно работать над разработкой официального решения по конкретным объемам и механизму подготовки пилотов, которое будет принято на следующей встрече в формате "Рамштайн" всеми странами — участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации", — говорится в заявлении двух президентов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину, возможно, не удастся отправить в Гаагу. Он выступил против его ареста, если президент РФ окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас