Макрон отправляется в Берлин: обсудит гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон едет к Олафу Шольцу. В Германии французский президент будет обсуждать вопросы предоставления гарантий для Украины. Поездка состоится на следующей неделе.

Об этом стало известно на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Там находился и украинский президент Владимир Зеленский. Сообщает сайт Офиса Президента Украины.

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Ожидается, что о конкретных договоренностях по гарантиям безопасности можно будет услышать на саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

В Молдове Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном. Французский президент в очередной раз заявил о своей поддержке в борьбе с Россией.

Известно, что стороны также подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

"Поручили министрам обороны Украины и Франции совместно работать над разработкой официального решения по конкретным объемам и механизму подготовки пилотов, которое будет принято на следующей встрече в формате "Рамштайн" всеми странами — участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации", — говорится в заявлении двух президентов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину, возможно, не удастся отправить в Гаагу. Он выступил против его ареста, если президент РФ окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.