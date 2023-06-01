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Макрон вирушає до Берліна: обговорюватиме гарантії безпеки для України

1 червня 2023 23:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Макрон вирушає до Берліна: обговорюватиме гарантії безпеки для України
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Еммануель Макрон їде до Олафа Шольца. У Німеччині французький президент обговорюватиме питання надання гарантій для України. Поїздка відбудеться наступного тижня. 

Про це стало відомо на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові. Там перебував і український Президент Володимир Зеленський. Повідомляє сайт Офісу Президента України

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Очікується, що про конкретні домовленості щодо гарантій безпеки можна буде почути на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. 

У Молдові Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном. Французький президент вкотре заявив про свою підтримку у боротьбі з Росією. 

Відомо, сторони також підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних Сил України.

"Доручили міністрам оборони України та Франції спільно працювати над розробкою офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" усіма країнами — учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації", — йдеться в заяві двох президентів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського диктатора Володимира Путін, можливо, не вдасться відправити до Гааги. Він виступив проти його арешту, якщо президент РФ виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.

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