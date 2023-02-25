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Макрон планирует посетить Китай, чтобы оказать давление на рф

25 февраля 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своих планах посетить Китай в начале апреля в рамках официального визита. Это произошло после того, как правительство Китая опубликовало документ, предлагающий "политическое решение" конфликта в Украине.

Об этом пишет Le Figaro.

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Макрон едет в Китай

Макрон призвал Пекин помочь ему оказать давление на россию, чтобы прекратить агрессию и построить мир.

Согласно сообщению издания, Макрон надеется получить поддержку Китая в разрешении конфликта в Украине. Его заявление было сделано после того, как Китай предложил "политическое решение" конфликта. Макрон также выразил желание, чтобы Пекин помог ему оказать давление на рф, чтобы заставить ее прекратить агрессию и достичь мира.

Тем временем на следующей неделе в Китай прибудет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Это событие происходит в контексте растущего напряжения между Беларусью и Западом после того, как Лукашенко был официально признан нелегитимным президентом на прошлогодних выборах.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет победы Украины над россией в войне. При этом французский лидер не желает ее полного разрушения.

Французский лидер отметил, что некоторые страны, особенно в Восточной Европе, придерживаются более жесткой линии и резко критиковали его высказывания о том, что россию не следует "унижать".

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