Макрон планує відвідати Китай, щоб чинити тиск на рф

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про свої плани відвідати Китай на початку квітня в рамках офіційного візиту. Це сталося після того, як уряд Китаю опублікував документ, який пропонує "політичне вирішення" конфлікту в Україні.

Про це пише Le Figaro.

Макрон їде до Китаю

Макрон закликав Пекін допомогти йому чинити тиск на росію, щоб припинити агресію та побудувати світ.

Згідно з повідомленням видання, Макрон сподівається отримати підтримку Китаю у вирішенні конфлікту в Україні. Його заява була зроблена після того, як Китай запропонував "політичне вирішення" конфлікту. Макрон також висловив бажання, щоб Пекін допоміг йому чинити тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію та досягти миру.

Тим часом наступного тижня до Китаю прибуде самопроголошений президент Білорусі, Олександр Лукашенко. Ця подія відбувається в контексті зростаючих натягів між Білоруссю та Заходом після того, як Лукашенка офіційно визнано нелегітимним президентом на тогорічних виборах.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемогти Україну над росією у війні. При цьому французький лідер не бажає її повної руйнації.

Французький лідер зазначив, що деякі, особливо у східній Європі, дотримуються жорсткішої лінії та різко критикували його висловлювання про те, що росію не слід "принижувати".