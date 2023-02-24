Аргументируют Второй мировой — Макрон и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с рф

Макрон и Шольц снова пытались склонить Зеленского к переговорам с рф: зачем это им
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц просили Владимира Зеленского начать мирные переговоры с россией.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на "знающие" источники.
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Для чего Макрон и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с россией
По данным журналистов, предложение прозвучало во время встречи трех лидеров в Париже, состоявшейся 9 февраля.
В качестве аргумента Макрон якобы привел пример из Второй мировой войны, когда даже такие враги как Германия и Франция в итоге договорились о мире.
Отмечается, что в случае заключения мирного договора лидеры Германии, Франции и Великобритании будут готовы рассмотреть возможность подписания определенного "оборонного пакта" между Украиной и странами НАТО.
Напомним, 24 февраля Владимир Зеленский рассказал, что Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов.
Фото: ОП