Аргументируют Второй мировой — Макрон и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с рф

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц просили Владимира Зеленского начать мирные переговоры с россией.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на "знающие" источники.

Для чего Макрон и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с россией

По данным журналистов, предложение прозвучало во время встречи трех лидеров в Париже, состоявшейся 9 февраля.

В качестве аргумента Макрон якобы привел пример из Второй мировой войны, когда даже такие враги как Германия и Франция в итоге договорились о мире.

Отмечается, что в случае заключения мирного договора лидеры Германии, Франции и Великобритании будут готовы рассмотреть возможность подписания определенного "оборонного пакта" между Украиной и странами НАТО.

Напомним, 24 февраля Владимир Зеленский рассказал, что Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов.

Фото: ОП