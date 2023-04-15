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Макрон подписал закон о скандальной реформе о пенсионном возрасте: детали

15 апреля 2023 11:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Макрон подписал закон о скандальной реформе о пенсионном возрасте: детали
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В субботу, 15 апреля, Эммануэль Макрон обнародовал пенсионную реформу с главной мерой по изменению пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Закон появился в Официальном журнале после одобрения большей части Конституционного совета Франции.

Об этом информирует Politique.

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После решения Конституционного совета в пятницу, 14 апреля, межсоюз попросил президента Эммануэля Макрона не обнародовать закон. Запрос остался проигнорированным: обнародовав документ, Глава государства выступил против прекращения неприемлемости.

Президент Франции имел пятнадцать дней после утверждения большинства реформаторских мер в пятницу Конституционным советом, чтобы поставить свою подпись, таким образом дать ему силу действия.

"Это не конец", — обещает Межсоюз.

Конституционный совет в пятницу подтвердил основы пенсионной реформы и заблокировал первый запрос на референдум совместной инициативы от левых, надеявшихся начать сбор 4,8 миллиона подписей для беспрецедентного консультирования с французами.

"Нет победителей или проигравших", — заверила премьер-министр Элизабет Борн, имея в виду конец институционального и демократического пути документа, принятого в Ассамблее. Межсоюзный союз убежден, что неприятие закона — это единственный способ успокоить гнев из-за отказа Эммануэля Макрона от просьбы.

Конституционный совет признал "необычный характер" накопления процедур, направленных на ограничение дебатов в парламенте.

Напомним, что Конституционный суд Франции одобрил ключевые элементы пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Подобное законодательство очень непопулярно во Франции и вызвало месяцы массовых протестов.

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