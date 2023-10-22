Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Макрон может посетить Израиль уже во вторник, — Bloomberg arrow

Макрон может посетить Израиль уже во вторник, — Bloomberg

22 октября 2023 17:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Макрон может посетить Израиль уже во вторник, — Bloomberg
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В офисе премьер-министра Израиля Баньямина Нетаньяху ожидают, что французский президент Эмманюэль Макрон посетит Израиль уже в ближайшие дни. В то же время, во Франции пока не подтверждали эту информацию.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Читайте также:

Визит Макрона в Израиль

Согласно информации издания, французский лидер Макрон может посетить Израиль уже во вторник, 24 октября.

В то же время во Франции официально не сообщали о визите главы государства в Израиль.

"Президент Франции станет последним в ряде мировых лидеров, дипломатов и законодателей, которые посетят Израиль после нападений ХАМАС 7 октября, включая президента США Джо Байдена, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и премьер-министра Италии Джорджию Мэлони", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось.

В ходе поездки американский лидер хотел услышать о ходе военных операций, чтобы минимизировать жертвы среди гражданских лиц, а также продемонстрировать поддержку Израилю.

Добавим, с визитом в Израиль недавно ездил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме