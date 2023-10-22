Макрон может посетить Израиль уже во вторник, — Bloomberg

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

В офисе премьер-министра Израиля Баньямина Нетаньяху ожидают, что французский президент Эмманюэль Макрон посетит Израиль уже в ближайшие дни. В то же время, во Франции пока не подтверждали эту информацию.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Визит Макрона в Израиль

Согласно информации издания, французский лидер Макрон может посетить Израиль уже во вторник, 24 октября.

В то же время во Франции официально не сообщали о визите главы государства в Израиль.

"Президент Франции станет последним в ряде мировых лидеров, дипломатов и законодателей, которые посетят Израиль после нападений ХАМАС 7 октября, включая президента США Джо Байдена, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и премьер-министра Италии Джорджию Мэлони", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось.

В ходе поездки американский лидер хотел услышать о ходе военных операций, чтобы минимизировать жертвы среди гражданских лиц, а также продемонстрировать поддержку Израилю.

Добавим, с визитом в Израиль недавно ездил и канцлер Германии Олаф Шольц.