Макрон может посетить Израиль уже во вторник, — Bloomberg
В офисе премьер-министра Израиля Баньямина Нетаньяху ожидают, что французский президент Эмманюэль Макрон посетит Израиль уже в ближайшие дни. В то же время, во Франции пока не подтверждали эту информацию.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Визит Макрона в Израиль
Согласно информации издания, французский лидер Макрон может посетить Израиль уже во вторник, 24 октября.
В то же время во Франции официально не сообщали о визите главы государства в Израиль.
"Президент Франции станет последним в ряде мировых лидеров, дипломатов и законодателей, которые посетят Израиль после нападений ХАМАС 7 октября, включая президента США Джо Байдена, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и премьер-министра Италии Джорджию Мэлони", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Это произошло раньше, чем анонсировалось.
В ходе поездки американский лидер хотел услышать о ходе военных операций, чтобы минимизировать жертвы среди гражданских лиц, а также продемонстрировать поддержку Израилю.
Добавим, с визитом в Израиль недавно ездил и канцлер Германии Олаф Шольц.
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