Макрон може відвідати Ізраїль вже у вівторок, — Bloomberg

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу очікують, що французький президент Емманюель Макрон відвідає Ізраїль вже найближчими днями. Водночас, у Франції поки що не підтверджували цю інформацію.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Згідно з інформацією видання, французький лідер Макрон може відвідати Ізраїль вже у вівторок, 24 жовтня.

У той же час, у Франції офіційно не повідомляли про візит глави держави до Ізраїлю.

"Президент Франції стане останнім у низці світових лідерів, дипломатів і законодавців, які відвідають Ізраїль після нападів ХАМАС 7 жовтня, включаючи президента США Джо Байдена, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня президент США Джо Байден прибув з візитом до Ізраїлю. Це трапилося раніше, ніж анонсувалось.

Під час поїздки американський лідер хотів почути про перебіг військових операцій, щоб мінімізувати жертви серед цивільних осіб, а також продемонструвати підтримку Ізраїлю.

Додамо, з візитом в Ізраїль нещодавно їздив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.