Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Макрон може відвідати Ізраїль вже у вівторок, — Bloomberg arrow

Макрон може відвідати Ізраїль вже у вівторок, — Bloomberg

22 жовтня 2023 17:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Макрон може відвідати Ізраїль вже у вівторок, — Bloomberg
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу очікують, що французький президент Емманюель Макрон відвідає Ізраїль вже найближчими днями. Водночас, у Франції поки що не підтверджували цю інформацію. 

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також:

Візит Макрона в Ізраїль

Згідно з інформацією видання, французький лідер Макрон може відвідати Ізраїль вже у вівторок, 24 жовтня. 

У той же час, у Франції офіційно не повідомляли про візит глави держави до Ізраїлю. 

"Президент Франції стане останнім у низці світових лідерів, дипломатів і законодавців, які відвідають Ізраїль після нападів ХАМАС 7 жовтня, включаючи президента США Джо Байдена, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 17 жовтня президент США Джо Байден прибув з візитом до Ізраїлю. Це трапилося раніше, ніж анонсувалось. 

Під час поїздки американський лідер хотів почути про перебіг військових операцій, щоб мінімізувати жертви серед цивільних осіб, а також продемонструвати підтримку Ізраїлю. 

Додамо, з візитом в Ізраїль нещодавно їздив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі