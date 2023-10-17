Байден прилетів до Ізраїлю: перші подробиці

Президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 17 жовтня, президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Це трапилося раніше, ніж анонсувалось.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

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Візит Байдена до Ізраїлю 17 жовтня

Сьогодні, 17 жовтня президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Раніше подейкували, що візит мав відбутися 18 жовтня. Під час поїздки він хоче почути про перебіг військових операцій, щоб мінімізувати жертви серед цивільних осіб. Також Байден своєю поїздкою хоче продемонструвати підтримку Ізраїлю.

Окрім того, планується його зустріч з королем Йордані Абдаллою II, президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі та президентом Палестини Махмудом Аббасом.

За даними інших ЗМІ, сьогодні ж Ізраїль може відвідати і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, що ми вже писали про ймовірний візит Джо Байдена до Ізраїлю. Адже він має запрошення від прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу, проте він був запланований на завтра, 18 жовтня.