​​​Макрон и фон дер Ляйен встретятся перед визитом в Китай: что будут обсуждать

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен

Президент Франции и глава Еврокомиссии встретятся во вторник, 4 апреля, в Париже. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен обсудят совместную поездку в Китай, а также войну в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

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Встреча перед китайским визитом

Завтра, 4 апреля, в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Их встреча будет предшествовать совместному визиту в Китай, так что во время встречи они будут обсуждать детали своей поездки.

Что еще будут обсуждать еврочиновники

Кроме того, по информации прессслужбы Еврокомиссии, фон дер Ляйен и Макрон обсудят другие актуальные вопросы.

В частности, речь пойдет о войне, которую российская федерация ведет против Украины.

Также стороны коснутся темы энергетической безопасности Европы.

Напомним, что 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они скоординировали действия в контексте ближайших международных мер.

Фото: Twitter Урсулы фон дер Ляен