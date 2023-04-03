Макрон и фон дер Ляйен встретятся перед визитом в Китай: что будут обсуждать
Президент Франции и глава Еврокомиссии встретятся во вторник, 4 апреля, в Париже. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен обсудят совместную поездку в Китай, а также войну в Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.
Встреча перед китайским визитом
Завтра, 4 апреля, в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Их встреча будет предшествовать совместному визиту в Китай, так что во время встречи они будут обсуждать детали своей поездки.
Что еще будут обсуждать еврочиновники
Кроме того, по информации прессслужбы Еврокомиссии, фон дер Ляйен и Макрон обсудят другие актуальные вопросы.
В частности, речь пойдет о войне, которую российская федерация ведет против Украины.
Также стороны коснутся темы энергетической безопасности Европы.
Напомним, что 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они скоординировали действия в контексте ближайших международных мер.
Фото: Twitter Урсулы фон дер Ляен