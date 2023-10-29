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Майк Пенс снял свою кандидатуру на пост президента США

29 октября 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Майк Пенс снял свою кандидатуру на пост президента США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс. Фото: REUTERS/Steve Marcus
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс отказался участвовать в президентских выборах. Он отметил, что сейчас не его время.

Об этом он заявил на ежегодной встрече Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе, пишет Axios.

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"Мне стало понятно, что это не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений с сегодняшнего дня (28 октября. — Ред.) я решил остановить свою президентскую кампанию", — отметил политик.

В свою очередь он подчеркнул, что будет и дальше отстаивать консервативные ценности. Также он не будет прекращать бороться "за избрание принципиальных республиканских лидеров на каждый пост в стране".

Сколько людей поддерживало Пенса

Отмечается, что по состоянию на 27 октября бывшего вице-президента поддерживало около 3,8% граждан. Такие данные стали известны из опросов Республиканской партии.

По информации журналистов, такой низкий уровень поддержки произошел из-за финансовых трудностей в кампании Пенса. Он смог собрать лишь 1,18 млн долларов поддержки, в то время как Трамп — 37 млн.

Напомним, член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине. В настоящее время США тратит 5% годового бюджета на военную помощь.

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