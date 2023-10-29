Майк Пенс зняв свою кандидатуру на пост президента США
Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс відмовився брати участь у президентських виборах. Він зауважив, що зараз не його час.
Про це він заявив на щорічній зустрічі Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі, пише Axios.
Що сказав кандидат у президенти
"Мені стало зрозуміло, що це не мій час. Тому після довгих молитов і роздумів відсьогодні (28 жовтня. — Ред.) я вирішив зупинити свою президентську кампанію", — зауважив політик.
Своєю чергою він наголосив, що буде і далі відстоювати консервативні цінності. Також він не буде припиняти боротися "за обрання принципових республіканських лідерів на кожну посаду в країні".
Скільки людей підтримувало Пенса
Зазначається, що станом на 27 жовтня колишнього віцепрезидента підтримувало близько 3,8% громадян. Такі дані стали відомі з опитувань Республіканської партії.
За інформацією журналістів, такий низький рівень підтримки стався через фінансові труднощі в кампанії Пенса. Він зміг зібрати лише 1,18 млн доларів підтримки, в той час як Трамп — 37 млн.
Нагадаємо, член Республіканської партії США й можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер Крісті вважає, що варто збільшити розмір допомоги Україні. Наразі США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу.
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