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Майк Пенс зняв свою кандидатуру на пост президента США

29 жовтня 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Майк Пенс зняв свою кандидатуру на пост президента США
Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс. Фото: REUTERS/Steve Marcus
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс відмовився брати участь у президентських виборах. Він зауважив, що зараз не його час. 

Про це він заявив на щорічній зустрічі Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі, пише Axios.

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"Мені стало зрозуміло, що це не мій час. Тому після довгих молитов і роздумів відсьогодні (28 жовтня. — Ред.) я вирішив зупинити свою президентську кампанію", — зауважив політик.

Своєю чергою він наголосив, що буде і далі відстоювати консервативні цінності. Також він не буде припиняти боротися "за обрання принципових республіканських лідерів на кожну посаду в країні".

Скільки людей підтримувало Пенса

Зазначається, що станом на 27 жовтня колишнього віцепрезидента підтримувало близько 3,8% громадян. Такі дані стали відомі з опитувань Республіканської партії.

За інформацією журналістів, такий низький рівень підтримки стався через фінансові труднощі в кампанії Пенса. Він зміг зібрати лише 1,18 млн доларів підтримки, в той час як Трамп — 37 млн.

Нагадаємо, член Республіканської партії США й можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер Крісті вважає, що варто збільшити розмір допомоги Україні. Наразі США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу.

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