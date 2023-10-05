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"Имеет "громкие" вопросы": Зеленский рассказал о 12-м пакете санкций ЕС против РФ

5 октября 2023 20:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Имеет "громкие" вопросы": Зеленский рассказал о 12-м пакете санкций ЕС против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом пакете санкций Европейского союза против России. По его словам, он содержит "громкие" вопросы.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.

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"12-й пакет санкций движется медленнее, к сожалению. Каждый шаг требует усилий. Мы над этим работаем, стараемся объединять усилия. 12-й пакет сложный, имеет "громкие" вопросы по санкциям, руководству "Газпрома", ядерной отрасли РФ", — рассказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время в вопросе нового пакета санкций против РФ много вызовов. Глава государства подчеркнул, что ежедневная работа даст желаемый и справедливый результат.

Напомним, Россия и дальше пытается обойти санкции, наложенные на нее из-за войны против Украины. Для этого она пытается использовать своих союзников из Содружества независимых государств.

Также мы писали, что в Великобритании были введены новые санкции против России. Правительство страны решило заморозить активы оккупационных администраций РФ, управляющих на временно оккупированных территориях Украины.

Добавим, в Казахстане будут поддерживать все западные санкции против РФ. Также страна выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной.

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