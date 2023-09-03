Будущий министр обороны: что известно о Рустеме Умерове

Глава Фонда государственного имущества и будущий министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: google.com

Официально 3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смене главы Министерства обороны. Так, место Алексея Резникова займет глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Новини.LIVE узнали всю важную информацию о будущем главе Минобороны Украины.

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Рустем Умеров этнический крымский татарин, ведь его семья переехала из Крыма в Узбекистан, где он родился в 1982 году. Он получил образование в Крымской школе-интернате для одаренных детей, находившейся под эгидой Министерства образования и науки Автономной Республики Крым. Рустем получал стипендию по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США". Позже получил степень бакалавра экономики, а также магистра финансов в Национальной академии управления.

Также Умеров занимал руководящие должности в компании Lifecell, занимался инвестиционной деятельностью в области связи, ІТ и инфраструктуры. Позже основал компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation.

В 2007 году Рустем стал соучредителем международной организации "Bizin Qirim" и ОО "Землячество крымских татар", а впоследствии — "Фонда Развития Крыма". В 2012 году стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. Также он исполнял обязанности доверенного лица для кандидата в народные депутаты в 10 округе Автономной Республики Крым Ахтема Чигойза.

Глава Фонда государственного имущества и будущий министр обороны Украины Рустом Умеров. Фото: Facebook /Рустем Умеров

В сентябре 2019 года Рустем Умеров был избран нардепом от фракции "Голос". В парламенте он возглавил Временную спецкомиссию по мониторингу получения использования международной материально-технической помощи, а позже стал сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа". Также он представлял Украину на переговорах с Россией.

В августе 2021 года Умеров получил орден "За заслуги" ІІІ степени, которым его наградил Президент Украины Владимир Зеленский. А в сентябре 2022 года Рустем стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.