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Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним: деталі

18 квітня 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним: деталі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з тимчасово виконуючим обов'язки голови самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє адміністрація президента Лукашенка.

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Зустріч Лукашенка та Пушиліна

На зустрічі Лукашенко запропонував допомогу Білорусі у відновленні та нормалізації життя людей на Донбасі, який наразі перебуває під окупацією Росії. Цей хід може бути розглянутий як спроба Лукашенка підтвердити свої дружні відносини з Росією та дати зрозуміти, що Білорусь залишається її вірним союзником.

"Роботи попереду дуже багато. Треба відновлюватися. Треба промислові підприємства відроджувати, сільське господарство. Зрештою, люди там житимуть. Це 100%. І годувати людей треба", — сказав Лукашенко.

Лукашенко
Зустріч Олександра Лукашенка та Дениса Пушиліна. Фото: Пул Першого

Нагадаємо, що на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу в Мінську білоруський лідер Олександр Лукашенко попросив гарантій того, що Росія захищатиме Білорусь у разі агресії проти неї як свою власну територію.

За словами Лукашенка, це питання було порушено на засіданні Вищої державної ради Союзної держави та обговорювалося з президентом Росії Володимиром Путіним.

Лукашенко також зазначив, що західні країни не виконують своїх зобов'язань щодо гарантій безпеки, наданих у рамках Будапештського меморандуму. Він вимагає від Росії повних гарантій безпеки та обіцяє серйозно обговорити це питання у контексті ситуації, яка зараз складається навколо Білорусі.

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