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Лукашенко просит у рф гарантии безопасности, — СМИ

10 апреля 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лукашенко просит у рф гарантии безопасности, — СМИ
Самопровоглашенній президент беларуси александр лукашенко. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На встрече с министром обороны россии Сергеем Шойгу в Минске белорусский лидер александр лукашенко попросил гарантий того, что россия будет защищать беларусь в случае агрессии против нее как свою собственную территорию. 

Об этом пишет "Белта".

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Что сказал лукашенко

По словам лукашенко, этот вопрос был поднят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства и обсуждался с президентом россии владимиром путиным. 

лукашенко также отметил, что западные страны не выполняют своих обязательств по гарантиям безопасности, предоставленным в рамках Будапештского меморандума. Он требует от россии полных гарантий безопасности и обещает серьезно обсудить этот вопрос в контексте ситуации, которая сейчас складывается вокруг беларуси.

лукашенко также заявил, что западные державы не могут предоставить беларуси гарантий безопасности, кроме как подстегивая агрессию против нее.

В свою очередь, россия должна обеспечить беларусь полной безопасностью. лукашенко отметил, что он договорился с путиным о серьезном обсуждении этого вопроса сегодня в контексте специальной военной операции, которая может возникнуть.

Таким образом, лукашенко ищет поддержку у россии в свете натиска со стороны Запада и ожидает, что рф предоставит ему гарантии безопасности в случае агрессии против беларуси.

Напомним, что в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.

 

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