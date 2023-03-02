Встреча лукашенко и Си Цзиньпина: какие результаты для Украины

Лидер Китая Си Цзиньпинь встретился с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Стороны подписали 16 документов о сотрудничестве, которые могут помочь россии избежать некоторых западных санкций.

Зачем лукашенко летал в Китай и как это отразится на войне в Украине — читайте в Новини.LIVE.

россия хочет обойти санкции с помощью лукашенко

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), договоренности между лукашенко и Си Цзиньпинем могут позволить россии получить помощь из Китая в обход санкций.

Эксперты опираются на подписанный пакет из 16 документов, благодаря которым китайская помощь может поехать в россию через территорию беларуси. Однако какая это будет помощь, пока непонятно.

александр лукашенко и Си Цзиньпин. Фото: BelTA/Pavel Orlovsky/REUTERS

Документы, которые подписали обе страны, включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

лукашенко заявил, что беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в области торговли товарами и услугами, а также в технологическом развитии, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий современными китайскими технологиями.

По его словам, белорусские производители заинтересованы в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и других агрегатов".

В ISW считают, что данным соглашением лукашенко пытается закрепить давние усилия по развитию китайского экономического влияния в беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления.

За год до войны, в феврале 2021 года, лукашенко выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в беларуси, когда пытался противодействовать ее поглощению россией. Если учесть его нынешнюю практически полную зависимость от кремля, его попытки не увенчались успехом.

Будет ли Китай поддерживать россию оружием?

Аналитики из ISW не исключали, что Китай может тайно передавать военное оборудование или оборудование двойного назначения в россию через беларусь. Западные медиа, например, обращали внимание на возможную продажу китайских боевых беспилотников москве. Однако Пекин категорически опроверг данную версию.

Глава внешней разведки Украины Кирилл Буданов также считает, что Китай не только не согласится на передачу вооружения россии. По его мнению, по состоянию на данный момент нет даже никаких признаков, свидетельствующих о том, что такие вещи даже обсуждаются.

александр лукашенко и Си Цзиньпин. Фото: president.gov.by

Схожей позиции придерживается также международник и эксперт по Китаю Андрей Бузаров. В комментарии Новини.LIVE он отметил, что вряд ли Китай будет предоставлять кому-то свое оружие. Однако если в ближайший год геополитическая ситуация будет ухудшаться и официальный Пекин примет решение начать военную операцию против Тайваня, в таких условиях он может открыто военно и экономически поддержать россию и Иран.

Вместе с тем, по мнению Бузарова, Китай не занимает пророссийскую сторону. Он на своей стороне, то есть на китайской.

"Визит лукашенко в Китай был инициирован именно Пекином. Сегодня Китай использует слабость россии для усиления своей роли в восточном полушарии, где хочет монополизировать все геополитическое и экономическое пространство. Цель — стать партнером США по многим вопросам безопасности и экономики. И с Китаем многие готовы разговаривать, чего не скажешь о россии. Поэтому москва будет пытаться хоть как-то сохранить связь с западными странами через Китай. Хотя это ей будет тяжело даваться", — говорит Бузаров.

Андрей Бузаров. Фото: Данил Додонов / Wikimedia commons

А вот встреча лукашенко и Си Цзиньпинем — взаимная, считает эксперт. Китаю важно показать, что он самостоятельно может выстраивать отношения с беларусью, россией и другими странами, и никто на него не будет влиять. При этом эксперт полностью исключил тезис о том, что кто-то пытается давить на Китай с точки зрения подписания определенных договоренностей или даже вмешательства в ситуацию по Украине.

Почему же Китай не давит на россию, чтобы та закончила войну в Украине?

Это вопрос, который интересует не только украинцев как жертв российского геноцида, но и западных топ-политиков. Раз за разом они призывают официальный Пекин оказывать давление на путина, чтобы тот вывел свои войска из Украины. В четверг, 2 марта, во время выступления в Бундестаге об этом еще раз сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в москве, чтобы побуждать к выводу российских войск, и не снабжайте оружием агрессора россию", — подчеркнул Шольц, вызвав бурные аплодисменты в немецком парламенте.

Так почему же Си Цзиньпинь не давит на путина? Этот вопрос Бузаров называет глобальным, но ответ на него тоже есть, говорит он.

"Война россии в Украине ведется не в интересах Китая, а в интересах россии. Китай в это не лезет, чтобы не испортить отношения с той же россией и Западом. Также нельзя исключать, что рано или поздно Китай сам может начать военную операцию в Тайване. Тогда может оказаться в такой же ситуации, в которой сейчас находится россия", — считает эксперт.

Что же о войне в Украине говорит Си?

Позиция Китая по поводу войны россии против Украины "последовательна и понятна", заявил Си Цзиньпин белорусскому диктатору лукашенко. По его словам, основной позицией Китая является содействие миру и переговорам.

Си Цзиньпин. Фото: president.gov.by

"Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", — заявил Си.

Напомним, что в год вторжения россии в Украину 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал документ с позицией по урегулированию войны. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что данный документ не похож на мирный план, но напоминает демонстрацию размышлений. Он заявил, что хотел бы встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.