Зустріч лукашенко і Сі Цзіньпіна: які результати для України

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.

Навіщо лукашенко літав у Китай та як це вплине на війну в Україні — читайте в Новини.LIVE

росія хоче обійти санкції з допомогою лукашенка

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), домовленості поміж лукашенком та Сі Цзіньпінем можуть дозволити росії отримати допомогу з Китаю в обхід санкцій.

Експерти спираються на підписаний пакет із 16 документів, завдяки яким китайська допомога може поїхати у росію через територію білорусі. Однак яка це буде допомога — наразі незрозуміло.

олександр лукашенко та Сі Цзіньпін. Фото: BelTA/Pavel Orlovsky/REUTERS

Документи, які підписали Китай і білорусь включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, науково-технічного співробітництва на 2023−2024 роки та меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів з використанням державних кредитів Китаю.

лукашенко заявив, що білорусь зацікавлена у поглибленні співпраці з Китаєм у галузі торгівлі товарами та послугами, а також технологічного розвитку, включаючи створення спільних підприємств, модернізацію білоруських підприємств сучасними китайськими технологіями.

За його словами, білоруські виробники зацікавлені у вивченні "компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, випуск двигунів, трансмісій, мостів та інших агрегатів".

В ISW вважають, що цими угодами лукашенко намагається закріпити давні зусилля щодо розвитку китайського економічного впливу в білорусі, щоб застрахуватися від російського інтеграційного тиску.

За рік до війни, у лютому 2021 року, лукашенко висловлював підтримку розширенню економічної присутності Китаю в білорусі року, коли намагався протидіяти її поглинанню росією. Якщо врахувати його нинішню практично повну залежність від кремля, ці намагання не увінчалися успіхом.

Чи буде Китай підтримувати росію зброєю?

Аналітики із ІSW не виключали, що Китай може таємно передавати військове обладнання або обладнання подвійного призначення до росії через білорусь. Західні медіа, наприклад, звертали увагу на можливий продаж китайських бойових безпілотників москві. Проте Пекін категорично спростував цю версію.

Голова зовнішньої розвідки України Кирило Буданов також вважає, що Китай не лише не погодиться на передавання озброєння росії. На його думку, станом на зараз немає навіть жодних ознак, які би свідчили про те, що такі речі навіть обговорюються.

Олександр Лукашенко та Сі Цзіньпін. Фото: president.gov.by

Схожої позиції дотримується також міжнародник та експерт по Китаю Андрій Бузаров. В коментарі Новини.LIVE він зазначив, що навряд Китай надаватиме хоч комусь свою зброю. Проте якщо у найближчий рік геополітична ситуація буде погіршуватися і офіційний Пекін прийме рішення почати військову операцію проти Тайваню, в таких умовах він може відкрито військово та економічно підтримати росію та Іран.

Разом з тим, на думку Бузарова, Китай не займає проросійську сторону. Він на своєму боці, тобто на китайському.

"Візит лукашенка в Китай був зініційований саме Пекіном. На сьогодні Китай використовує слабкість росії для посилення своєї ролі у східній півкулі, де хоче монополізувати весь геополітичний та економічний простір. Мета — стати партнером США з багатьох питань безпеки та економіки. І з Китаєм багато хто готовий розмовляти, чого не скажеш про росію. Тому москва нагаматиметься хоч якось зберегти звʼязок із західними країнами через Китай. Хоча це їй даватиметься тяжко", — каже Бузаров.

Андрій Бузаров. Фото: Данил Додонов / Wikimedia commons

А от зустріч лукашенка і Сі Цзіньпінем — взаємна, вважає експерт. Китаю важливо показати, що він самостійно може вибудовувати стосунки з білоруссю, росією та іншими країнами, і ніхто на нього не впливатиме. При цьому експерт повністю виключив тезу про те, що хтось намагається давити на Китай з точки зору підписання певних домовленостей чи навіть втручання у ситуацію по Україні.

Чому ж Китай не натисне на росію, щоб та закінчила війну в Україні?

Це питання, яке цікавить не лише українців як жертв російського геноциду, а й західних топполітиків. Раз за разом вони закликають офіційний Пекін чинити тиск на путіна, щоб той вивів свої війська з України. У четвер, 2 березня, під час виступу в Бундестазі про це ще раз сказав канцлер Німеччини Олаф шольц.

"Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, та не постачайте зброю агресору росії", — наголосив Шольц, викликавши бурхливі оплески в німецькому парламенті.

То чому ж Сі Цзіньпінь не тисне на путіна? Це питання Бузаров називає глобальним, проте відповідь на нього теж є, каже він.

"Війна росії в Україні ведеться не в інтересах Китаю, а в інтересах росії. Китай в це не лізе, аби не зіпсувати стосунки з тою ж росією і Заходом. Також не можна виключати, що рано чи пізно Китай сам може розпочати військову операцію в Тайвані. Тоді може опинитися в такій же ситуації, яка є зараз в росії", — вважає експерт.

Що ж про війну в Україні каже Сі?

Позиція Китаю щодо війни росії проти України "послідовна і зрозуміла", заявив Сі Цзіньпін білоруському диктатору лукашенку. За його словами, основною позицією Китаю є сприяння миру та перемовинам.

Сі Цзіньпін. Фото: president.gov.by

"Маємо дотримуватись напряму політичного врегулювання, відмовитися від менталітету холодної війни, поважати законні інтереси безпеки всіх країн та побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки", — заявив Сі.

Нагадаємо, що в рік вторгнення росії до України 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало документ з позицією щодо врегулювання війни. Він складається із 12 пунктів, серед яких заклик до припинення вогню, скасування санкцій та поновлення переговорів.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що цей документ не схожий на мирний план, але нагадує демонстрацію роздумів. Він заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном.