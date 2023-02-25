Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Китай

Лукашенко полетит на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в скором времени посетить с официальным визитом Китай. Пресс-служба политика уже сообщила, что стороны будут работать над "выстраиванием отношений".
Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.
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Следовательно, уже 28 февраля Лукашенко полетит в Китайскую Народную Республику, где у него запланирована встреча с лидером страны Си Цзиньпином.
Пресс-служба самопровозглашенного президента сообщает, что поездка диктатора в Пекин "станет продолжением многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой".
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. По итогам переговоров планируется подписать пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
Напомним, недавно мы писали, что кремль разработал план "ласкового" захвата Беларуси до 2030 года.
Называется этот документ "Стратегические цели российской федерации на белорусском направлении", и там открыто говорится, что к 2030 году политика, экономика и военный потенциал Беларуси будут полностью под контролем кремля.