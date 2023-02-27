Лукашенко заявив, що Білорусь виробляє та експортує озброєння до 57 країн, незважаючи на санкції

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що попри санкції з боку західних країн, Білорусь разом з рф виробляє та експортує різні типи озброєння до 57 країн світу. Він зазначив, що завдяки підтримці рф, Білорусь може запросто отримувати всю необхідну зброю для своєї армії, а також розробляти та виробляти свою власну військову техніку.

Про це він розповів на нараді з питань фінансування закупівель продукції військового призначення.

Зброя Білорусі та рф

Лукашенко також підкреслив, що Білорусь успішно розробляє та виробляє сучасні зразки озброєння, не тільки в тих напрямках, де має науково-технічний доробок та компетенції, а й у нових, потрібних напрямках, таких як реактивні снаряди та артилерійські боєприпаси великого калібру. Він також висловив подяку тим, хто зберіг виробництво мікроелектроніки, оптоелектроніки та оптики, яке дісталося Білорусі від Радянського Союзу.

Зазначимо, що Білорусь зіткнулася з низкою економічних санкцій з боку Європейського союзу та США через брак демократії в країні та репресії проти опозиції. Проте, Лукашенко стверджує, що це не завадило Білорусі успішно розвивати власне виробництво військової техніки та зброї та експортувати його до інших країн.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує незабаром відвідати з офіційним візитом Китай. Пресслужба політика вже повідомила, що сторони працюватимуть над "вибудовуванням відносин".

Пресслужба самопроголошеного президента повідомляє, що поїздка диктатора до Пекіна "стане продовженням багаторічного курсу на розвиток відносин дружби та взаємовигідної співпраці з Китайською Народною Республікою".