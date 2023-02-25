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Лукашенко полетить на зустріч з Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть

25 лютого 2023 10:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Олександр Лукашенко відвідає з офіційним візитом Китай
Візит відбудеться з 28 лютого по 2 березня
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує незабаром відвідати з офіційним візитом Китай. Пресслужба політика вже повідомила, що сторони працюватимуть над "вибудовуванням відносин".

Про це йдеться на сайті президента Білорусі.

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Деталі

Відтак, вже 28 лютого Лукашенко полетить до Китайської Народної Республіки, де у нього запланована зустріч із лідером країни — Сі Цзіньпіном.

Пресслужба самопроголошеного президента повідомляє, що поїздка диктатора до Пекіна "стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою".

Зазначається, що Олександр Лукашенко та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому та розширеному складах. За підсумками переговорів планують підписати пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що кремль розробив план "лагідного" захоплення Білорусі до 2030 року.

Називається цей документ "Стратегічні цілі російської федерації на білоруському напрямі", і там відкрито йдеться про те, що до 2030 року політика, економіка та військовий потенціал Білорусі будуть повністю під контролем кремля.

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