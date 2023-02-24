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Дзеркальний крок: Польща висилає військового аташе Білорусі

24 лютого 2023 07:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Військовий аташе Білорусі незабаром покине Польщу
Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В офіційній Варшаві ухвалили рішення щодо вислання білоруського аташе з питань оборони у Польщі. Раніше Лукашенко зажадав скоротити чисельність генконсульства Польщі в Гродно.

Про це повідомляє агентство PAP із посиланням на прессекретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіну.

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Деталі

У міністерстві закордонних справ Польщі доповіли, що найближчим часом білоруський військовий аташе залишить країну.

Лукаш Ясіна також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер Прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського Консульства у Гродно.

Відомо, що нещодавно Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску "Бобрівники" на кордоні з Білоруссю. Своєю чергою офіційний Мінськ вирішив скоротити штат Генконсульства Польщі в країні та відкликати представника прикордонної служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фоні загроз зі сторони росії Польща планує сформувати найбільші сухопутні війська в Європі. Офіційна Варшава вже підписує контракти на постачання зброї з США.

Також нещодавно президент Польщі Анджей Дуда звернувся до лідерів ЄС і НАТО із закликом надати Україні ще більше зброї, адже від цього залежить глобальний мир.

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