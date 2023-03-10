Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского, — Подоляк

Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского. С этой целью он использует международную активность.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Подоляк отметил, что Лукашенко не хвастается своей возможностью проводить визиты в другие страны, а истерически ищет возможность получить покровительство еще от кого-то. По его словам, это единственный мотив, который имеет самопровозглашенный президент Беларуси.

Советник руководителя ОП отметил, что сейчас в Украине происходит финализация эпохи россии агрессивного типа, которая контролировала Беларусь тотально. Подоляк считает, что Лукашенко понимает, что в ближайшем будущем исчезнет возможность получать ресурсы от рф.

"Он хочет получить покровителя для того, чтобы какое-то время остаться в своем кресле. Потому что процессы, которые начнутся после войны, когда российская элита будет исчезать, а часть ее будет находиться на скамье подсудимых спецтрибунала, вот он хочет именно это время пересидеть. На этот срок он хочет найти себе новых союзников, новых партнеров, которые замолвят за него словечко", — добавил Подоляк.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Также мы писали, что Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников и военных, совершивших "государственную измену".

Добавим, в Офисе президента Украины отреагировали на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Там предложили Лукашенку более четко формулировать мысли.