Лукашенко істерично облаяв Зеленського через атаку на аеродром і кинув йому виклик

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив українські спецслужби у організації атаки дронів на аеродром "Мачулищі" та назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою". Також Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала йому підписати договір про ненапад.

Про це білоруський диктатор сказав під час пресконференції, повідомляють білоруські ЗМІ.

Заява Лукашенка

Білоруський диктатор звинуватив українські спецслужби, зокрема і президента Володимира Зеленського, в атаці дронів по аеродрому "Мачулищі".

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський — просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент", — обурився він.

"Пакт про ненапад"

Лукашенко також заявив, що Україна нібито пропонувала підписати "пакт про ненапад". При тому, що раніше ні українська сторона, ні білоруська про подібне раніше не говорила.

"Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укласти пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". — "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий", — заявив білоруський лідер.

До слова, Лукашенко також заявив, що вибух на аеродромі Мачулищі є справою рук СБУ та ЦРУ, які підготували "терориста" за найвищими технологіями. Сам "терорист", якщо вірити Олександру Лукашенку, є земляком Президента України.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. За неофіційними даними, внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.

Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.