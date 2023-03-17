​​Лубинец заявил о новой информационной спецоперации рф: сеют раздор на религиозной почве

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец

Россияне пытаются рассорить украинцев по религиозной теме. Омбудсмен призвал граждан Украины не поддаваться на российские провокации.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале.

Новая российская ИПСО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская федерация запустила новую информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО) против Украины.

Россияне, по словам омбудсмена, пытаются посеять раздор на религиозной почве.

Права верующих в Украине

Лубинец заявил, что представители ни одной религиозной общины в Украине не подвергались никаким притеснениям.

"Право на свободу мировоззрения и вероисповедания закреплено в нашей Конституции. Отмечаю, в Украине защищены права всех верующих", — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Не поддаваться на провокации

Дмитрий Лубинец призвал украинцев быть сознательными и не поддаваться информационным спецоперациям россиян.

"Помните — мы едины в противостоянии фальшивым нарративам, пропаганде и дезинформации со стороны россии", — отметил украинский омбудсмен.

Напомним, в начале марта минобороны россии запустило другую информационную спецоперацию, обвинив "США и их пособий" в планировании провокации в Украине с использованием ядохимикатов.

Фото: Telegram Лубинца