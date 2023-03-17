Лубинец заявил о новой информационной спецоперации рф: сеют раздор на религиозной почве
Россияне пытаются рассорить украинцев по религиозной теме. Омбудсмен призвал граждан Украины не поддаваться на российские провокации.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале.
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Новая российская ИПСО
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская федерация запустила новую информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО) против Украины.
Россияне, по словам омбудсмена, пытаются посеять раздор на религиозной почве.
Права верующих в Украине
Лубинец заявил, что представители ни одной религиозной общины в Украине не подвергались никаким притеснениям.
"Право на свободу мировоззрения и вероисповедания закреплено в нашей Конституции. Отмечаю, в Украине защищены права всех верующих", — подчеркнул уполномоченный по правам человека.
Не поддаваться на провокации
Дмитрий Лубинец призвал украинцев быть сознательными и не поддаваться информационным спецоперациям россиян.
"Помните — мы едины в противостоянии фальшивым нарративам, пропаганде и дезинформации со стороны россии", — отметил украинский омбудсмен.
Напомним, в начале марта минобороны россии запустило другую информационную спецоперацию, обвинив "США и их пособий" в планировании провокации в Украине с использованием ядохимикатов.
Фото: Telegram Лубинца