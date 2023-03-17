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Лубінець заявив про нову інформаційну спецоперацію рф: сіють розбрат на релігійному ґрунті

17 березня 2023 10:22
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Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни намагаються розсварити українців на релігійній темі. Омбудсмен закликав громадян України не піддаватися на російські провокації.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму Telegram-каналі.

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Нова російська ІПСО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська федерація запустила нову інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО) проти України.

Росіяни, за словами омбудсмена, намагаються посіяти розбрат на релігійному ґрунті.

Права вірян в Україні

Лубінець заявив, що представники жодної релігійної громади в Україні не піддавалися жодним утискам.

"Право на свободу світогляду і віросповідання закріплено у нашій Конституції. Наголошую, в Україні захищені права всіх вірян", — наголосив уповноважений з прав людини.

Не піддаватися на провокації

Дмитро Лубінець закликав українців бути свідомими і не піддаватися на інформаційні спецоперації росіян.

"Пам'ятайте — ми єдині у протистоянні фальшивим наративам, пропаганді та дезінформації з боку росії", — зазначив український омбудсмен.

Нагадаємо, на початку березня міноборони рф запустило іншу інформаційну спецоперацію, звинувативши "США та їх посібників" у плануванні провокації в Україні з використанням отрутохімікатів. 

Фото: Telegram Лубінця

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