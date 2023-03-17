Лубінець заявив про нову інформаційну спецоперацію рф: сіють розбрат на релігійному ґрунті

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець

Росіяни намагаються розсварити українців на релігійній темі. Омбудсмен закликав громадян України не піддаватися на російські провокації.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своєму Telegram-каналі.

Нова російська ІПСО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська федерація запустила нову інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО) проти України.

Росіяни, за словами омбудсмена, намагаються посіяти розбрат на релігійному ґрунті.

Права вірян в Україні

Лубінець заявив, що представники жодної релігійної громади в Україні не піддавалися жодним утискам.

"Право на свободу світогляду і віросповідання закріплено у нашій Конституції. Наголошую, в Україні захищені права всіх вірян", — наголосив уповноважений з прав людини.

Не піддаватися на провокації

Дмитро Лубінець закликав українців бути свідомими і не піддаватися на інформаційні спецоперації росіян.

"Пам'ятайте — ми єдині у протистоянні фальшивим наративам, пропаганді та дезінформації з боку росії", — зазначив український омбудсмен.

Нагадаємо, на початку березня міноборони рф запустило іншу інформаційну спецоперацію, звинувативши "США та їх посібників" у плануванні провокації в Україні з використанням отрутохімікатів.

Фото: Telegram Лубінця