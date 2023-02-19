Росія звинувачує Україну у підготовці ядерної провокації: що відомо

Росія виступила з новими надуманими звинуваченнями на адресу України

Міністерство оборони держави-агресорки росії, яке не так давно лякало весь світ "українською брудною бомбою", заявило, ніби Україна веде підготовку до нової ядерної провокації. У відомстві заявляють, нібито метою таких дій є звинувачення росії у невибіркових обстрілах радіаційно небезпечних об'єктах України.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву міноборони рф.

"Анонс" ядерної провокації

У російському відомстві заявили, що Україні нібито веде підготовку до проведення масштабної провокації для звинувачення рф у грубому порушенні зобов'язань конвенції про ядерну безпеку.

"Для реалізації провокації з території однієї з європейських держав в Україну в обхід митного огляду доставлено кілька контейнерів із радіоактивними речовинами, які будуть використані для інсценізації локального зараження місцевості в районі одного з підконтрольних київському режиму радіаційно небезпечних об'єктів", — заявили у міноборони рф.

Метою цього, як заявляють росіяни, є звинувачення армії держави-агресора у невибіркових ударах по радіаційно небезпечних об'єктах України.

Нагадаємо, як заявили раніше в українській розвідці, в росії починаються масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена. Підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

Як відомо, у жовтні минулого року Сергій Шойгу провів телефонні розмови з колегами із Франції, Туреччини, Великої Британії та США. У розмові він розповів про те, нібито Київ готує провокацію із застосуванням "брудної бомби". Російська пропаганда тривалий час говорила про "брудну бомбу України", однак згодом відмовилася від цієї риторики, оскільки не отримала очікуваної реакції від західних лідерів.