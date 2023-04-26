Лубинец раскритиковал ООН за их "обеспокоенность" касательно украинских военнопленных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани выразила обеспокоенность организации в связи с аудиоматериалами, распространяемыми через Telegram-каналы, в которых речь идет о казнях и отказе брать в плен военных. Однако организация не имеет возможности проверить подлинность записей, и поэтому призывает российские и украинские власти расследовать заявления в соответствии с международным правом.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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В ответ на это заявление украинский политик обратил внимание на то, что ООН озабочена сообщениями из Telegram-каналов, но не видит официальных писем от украинского Омбудсмана о случаях убийства украинских военных российскими военнопленными или за произнесение фразы "Слава Украине". Он уверен, что Украина сама успешно осуществляет расследование и фиксирование преступлений, совершаемых на ее территории Россией.

"Украина уже длительное время защищается от вооруженной агрессии России, и при этом открыто демонстрирует свои усилия по захвату и содержанию российских военнопленных, а также фиксирует нарушения законов и обычаев войны. Однако кажется, что международные организации пренебрегают этими усилиями и сосредоточены на Telegram-каналах", — сказал Лубинец.

Лубинец напомнил, что он написал письма Верховному Комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине и Генеральному Секретарю ООН, чтобы они приняли все возможные меры и наказали виновных в убийствах украинских военных российскими военными. Он также попросил, чтобы этот случай был отдельно отражен в отчетах международных организаций.

Напомним, что главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.