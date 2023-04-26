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Лубінець розкритикував ООН за їхню "занепокоєність" щодо українських військовополонених

26 квітня 2023 21:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лубінець розкритикував ООН за їхню "занепокоєність" щодо українських військовополонених
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прес-секретар Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані висловила стурбованість організації у зв'язку з аудіоматеріалами, що розповсюджуються через Telegram-канали, в яких йдеться про страти та відмову брати в полон військових. Проте організація не має можливості перевірити справжність записів, і тому закликає російську та українську владу розслідувати заяви відповідно до міжнародного права.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець .

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У відповідь на цю заяву український політик звернув увагу на те, що ООН стурбована повідомленнями з Telegram-каналів, але не бачить офіційних листів від українського Омбудсмана про випадки вбивства українських військових російськими військовополоненими або за промову "Слава Україні". Він упевнений, що Україна сама успішно здійснює розслідування та фіксування злочинів, які скоюються на її території Росією.

"Україна вже тривалий час захищається від збройної агресії Росії, і при цьому відкрито демонструє свої зусилля щодо захоплення та утримання російських військовополонених, а також фіксує порушення законів та звичаїв війни. Проте здається, що міжнародні організації нехтують цими зусиллями та зосереджені на Telegram-каналах", — сказав Лубінець.

Лубинець нагадав, що він написав листи до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні та Генерального Секретаря ООН, щоб вони вжили всіх можливих заходів і покарали винних у вбивствах українських військових російськими військовими. Він також попросив, щоб цей випадок було окремо відображено у звітах міжнародних організацій.

Нагадаємо, що главі МЗС РФ Сергію Лаврову, який прилетів до Вашингтона, щоб очолити дебати в Раді Безпеки ООН, слід ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час дебатів 24 квітня представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

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