Зеленский в Великобритании: итоги исторического визита

В среду, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой второй официальный визит после начала войны

В среду, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Великобритании — Лондон. Это его вторая заграничная поездка с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. 21 декабря Президент побывал в США, что в целом стало первым зарубежным и неожиданным визитом с начала войны 24 февраля.

Какой была поездка в Великобританию, мощного союзника Украины в войне против россии — читайте в Новини.LIVE.

Лондон стоял рядом с Киевом с первого дня войны

Визит Зеленского в Великобританию, как и предыдущий в США, держался в тайне. Однако не в полной, как это было с американской поездкой. В последние дни СМИ сообщали о персональном участии Зеленского в саммите стран-членов ЕС, который состоится 9-10 февраля в Брюсселе.

8 февраля около 12.30 британский самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона. Там его лично встречал британский премьер Риши Сунак, а во время переговоров на Даунинг-стрит называл лидера Украины "своим другом".

Затем Зеленский под бурные овации выступил в парламенте Великобритании, впервые встретился с королем Чарльзом III в Букингемском дворце и посетил украинских военных, проходящих на территории Британии военную учебу и подготовку.

Выступая перед депутатами, Зеленский поблагодарил их за "храбрость".

Фото: president.gov.ua

"Лондон стоял на стороне Киева с первого дня, с первых секунд и минут войны протягивал руку помощи, когда мир еще не понимал, как реагировать. Борис, вам удалось объединить других, когда это казалось абсолютно абсолютно невозможным. Вы все продемонстрировали характер, сильный британский характер. Вы не пошли на компромиссы по Украине", — сказал он.

Личное обращение к бывшему премьер-министру Борису Джонсону, также присутствовавшему в парламенте Великобритании, было адресовано не просто так. Именно он был одним из влиятельных лидеров, который посоветовал Зеленскому не подписывать никаких мирных договоренностей с владимиром путиным. Для этого Джонсон даже приехал в Киев в конце марта, когда русские войска все еще находились в Ирпене и Буче. Об этом Новини.LIVE рассказали источники во власти.

Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Британия никогда не воодушевлялась россией. Знали, с кем имеют дело

Великобритания действительно стояла рядом с Украиной не только в начале вторжения россии, но и перед ним. Вместе со США первой предоставила Украине противотанковые системы и ПВО. Кроме того, постоянно подталкивала Запад к решительным действиям: то к наложению санкций на россию, то к передаче нам новейших вооружений, сказал в комментарии Новини.LIVE эксперт-международник Александр Хара.

"Британцы были первыми, кто предоставил Украине ракеты, военные вертолеты Sea King, танки Challenger 2, что помогло разблокировать сагу о "леопардах" Шольца. Есть слухи о вероятной передаче самолетов, однако я в этом не уверен. Ведь у них нет на вооружении тех моделей, которые нам нужны. Однако вполне может быть подготовка пилотов", — предположил Хара.

Александр Хара. Фото: telegraf.com.ua

Лондон, в отличие от немцев, очарованных возможностью сосуществования с россией, ее вовлечения в европейскую политику и экономику, чтобы обеспечить мир на европейском континенте, знал, с кем имеют дело, уверяет Хара. Поэтому там прекрасно понимают усиление всей необходимой помощи, необходимой Украине перед активизацией боевых действий.

"В этом ключе Великобритания является одним из надежных партнеров, который нас поддерживает и способна это делать, кстати. Страна входит в так называемый англосаксонский мир, члены-страны которого являются наиболее надежными партнерами Украины вопреки воображению определенных европейских лидеров. Они до сих пор думают, что могут чем-то спровоцировать россию на большую эскалацию. Поэтому визит Зеленского в Великобританию очень положительный", — подытожил эксперт.

Фото: Aaron Chown/REUTERS

Каковы же итоги первого визита Зеленского в Великобританию

На встрече с Зеленским Сунак отметил, что Великобритания — ведущий европейский союзник Украины в НАТО и будет увеличивать финансирование ее вооруженных сил. Он поручил министру обороны изучить, какие именно истребители можно было передать Украине. Речь, правда, о "долгосрочном решении, а не краткосрочных возможностях, которых сейчас больше всего требует Украина".

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Также Британия начнет программу подготовки украинских морских пехотинцев и не исключено, что весной начнет обучать украинских пилотов на западных истребителях. В этом году цифра подготовки составит 20 тысяч украинских солдат.

Также официальный Лондон объявил о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники. Вероятно, в санкционный список попала Светлана Кривоногих, которую называют бывшей любовницей владимира путина и матерью его дочери.

После визита в Лондон вечером в среду, 8 февраля, Президент Зеленский прибудет в Париж. Там у него запланирована встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом.

В четверг, 9 февраля, Зеленского ожидают саммит Европейского Союза. Главная тема, которая планируется к обсуждению, разблокирование предоставления Украине авиации.