Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию arrow

Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

8 февраля 2023 19:28
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Зеленский в Великобритании: итоги исторического визита
В среду, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой второй официальный визит после начала войны
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В среду, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Великобритании — Лондон. Это его вторая заграничная поездка с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. 21 декабря Президент побывал в США, что в целом стало первым зарубежным и неожиданным визитом с начала войны 24 февраля.

Какой была поездка в Великобританию, мощного союзника Украины в войне против россии — читайте в Новини.LIVE.

Читайте также:

Лондон стоял рядом с Киевом с первого дня войны

Визит Зеленского в Великобританию, как и предыдущий в США, держался в тайне. Однако не в полной, как это было с американской поездкой. В последние дни СМИ сообщали о персональном участии Зеленского в саммите стран-членов ЕС, который состоится 9-10 февраля в Брюсселе.

8 февраля около 12.30 британский самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона. Там его лично встречал британский премьер Риши Сунак, а во время переговоров на Даунинг-стрит называл лидера Украины "своим другом".

Затем Зеленский под бурные овации выступил в парламенте Великобритании, впервые встретился с королем Чарльзом III в Букингемском дворце и посетил украинских военных, проходящих на территории Британии военную учебу и подготовку.

Выступая перед депутатами, Зеленский поблагодарил их за "храбрость".

Зеленський
Фото: president.gov.ua

"Лондон стоял на стороне Киева с первого дня, с первых секунд и минут войны протягивал руку помощи, когда мир еще не понимал, как реагировать. Борис, вам удалось объединить других, когда это казалось абсолютно абсолютно невозможным. Вы все продемонстрировали характер, сильный британский характер. Вы не пошли на компромиссы по Украине", — сказал он.

Личное обращение к бывшему премьер-министру Борису Джонсону, также присутствовавшему в парламенте Великобритании, было адресовано не просто так. Именно он был одним из влиятельных лидеров, который посоветовал Зеленскому не подписывать никаких мирных договоренностей с владимиром путиным. Для этого Джонсон даже приехал в Киев в конце марта, когда русские войска все еще находились в Ирпене и Буче. Об этом Новини.LIVE рассказали источники во власти.

Візит Зеленського до Великої Британії
Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau/REUTERS

Британия никогда не воодушевлялась россией. Знали, с кем имеют дело

Великобритания действительно стояла рядом с Украиной не только в начале вторжения россии, но и перед ним. Вместе со США первой предоставила Украине противотанковые системы и ПВО. Кроме того, постоянно подталкивала Запад к решительным действиям: то к наложению санкций на россию, то к передаче нам новейших вооружений, сказал в комментарии Новини.LIVE эксперт-международник Александр Хара.

"Британцы были первыми, кто предоставил Украине ракеты, военные вертолеты Sea King, танки Challenger 2, что помогло разблокировать сагу о "леопардах" Шольца. Есть слухи о вероятной передаче самолетов, однако я в этом не уверен. Ведь у них нет на вооружении тех моделей, которые нам нужны. Однако вполне может быть подготовка пилотов", — предположил Хара.

Олександр Хара
Александр Хара. Фото: telegraf.com.ua

Лондон, в отличие от немцев, очарованных возможностью сосуществования с россией, ее вовлечения в европейскую политику и экономику, чтобы обеспечить мир на европейском континенте, знал, с кем имеют дело, уверяет Хара. Поэтому там прекрасно понимают усиление всей необходимой помощи, необходимой Украине перед активизацией боевых действий.

"В этом ключе Великобритания является одним из надежных партнеров, который нас поддерживает и способна это делать, кстати. Страна входит в так называемый англосаксонский мир, члены-страны которого являются наиболее надежными партнерами Украины вопреки воображению определенных европейских лидеров. Они до сих пор думают, что могут чем-то спровоцировать россию на большую эскалацию. Поэтому визит Зеленского в Великобританию очень положительный", — подытожил эксперт.

Візит Зеленського до Великої Британії
Фото: Aaron Chown/REUTERS

Каковы же итоги первого визита Зеленского в Великобританию

На встрече с Зеленским Сунак отметил, что Великобритания — ведущий европейский союзник Украины в НАТО и будет увеличивать финансирование ее вооруженных сил. Он поручил министру обороны изучить, какие именно истребители можно было передать Украине. Речь, правда, о "долгосрочном решении, а не краткосрочных возможностях, которых сейчас больше всего требует Украина".

Зеленський Сунак
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Также Британия начнет программу подготовки украинских морских пехотинцев и не исключено, что весной начнет обучать украинских пилотов на западных истребителях. В этом году цифра подготовки составит 20 тысяч украинских солдат.

Также официальный Лондон объявил о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники. Вероятно, в санкционный список попала Светлана Кривоногих, которую называют бывшей любовницей владимира путина и матерью его дочери.

После визита в Лондон вечером в среду, 8 февраля, Президент Зеленский прибудет в Париж. Там у него запланирована встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом.

В четверг, 9 февраля, Зеленского ожидают саммит Европейского Союза. Главная тема, которая планируется к обсуждению, разблокирование предоставления Украине авиации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:03 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

12:53 "Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам

12:49 Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом

Эксклюзив

12:47 "Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Новина з відео

16:22 Спецагент Паляница: второй эпизод мультсериала о псе Патроне стала хитом в интернете

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Эксклюзив

17:00 Миллионы пострадавших и тысячи погибших: угрожает ли разрушительное землетрясение Украине, как в Турции

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:21

Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

None 9 Февраль 11:59

В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

None 9 Февраль 12:48

Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

None 9 Февраль 13:03

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB