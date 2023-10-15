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Люди идут как на праздник: как проходят выборы в Польше

15 октября 2023 17:33
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Люди идут как на праздник: как проходят выборы в Польше
Выборы в Польше 15 октября. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят выборы в парламент. Поляки идут на участки как на праздник, ведь для них это "возможность что-то изменить".

Как проходят выборы в Польше, рассказала корреспондентка Новини.LIVE.

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Выборы в Польше: поляки идут голосовать как на праздник

Сегодня, 15 октября, в Польше проходят выборы в парламент. Корреспондент Новини.LIVE рассказала, что все поляки идут на голосование как на праздник, ведь для них это возможность что-то изменить.

Также среди избирателей достаточно много стариков и людей с детьми, которые объясняют им всю процедуру голосования и почему это важно.

Кроме того, на видео видна огромная очередь ожидающих поляков, чтобы отдать свой голос.

Что известно о выборах в Польше

Сегодня в Польше продолжаются выборы в Сейм и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и будут работать до 22:00. Ожидается, что в стране и за рубежом может проголосовать более 29 миллионов граждан.

Известно, что одновременно с выборами на участках продолжается референдум. Полякам нужно ответить на несколько вопросов, касающихся продажи государственных активов иностранным структурам, повышения пенсионного возраста, ликвидации заграждения на границе между Польшей и Беларусью, допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в Польшу в рамках механизма ЕС.

Напомним, что 15 октября во время голосования в Польше на одном из участков заметили премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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