Люди йдуть як на свято: як проходять вибори в Польщі

Вибори у Польщі 15 жовтня. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У неділю, 15 жовтня, у Польщі тривають вибори до парламенту. Поляки йдуть до дільниць як на свято, адже для них це "можливість щось змінити".

Як проходять вибори у Польщі розповіла кореспондентка Новини.LIVE.

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Вибори у Польщі: поляки йдуть голосувати як на свято

Сьогодні, 15 жовтня, у Польщі проходять вибори до парламенту. Кореспондентка Новини.LIVE розповіла, що усі поляки йдуть на голосування як на свято, адже для них це можливість щось змінити.

Також серед виборців досить багато людей похилого віку і людей з дітьми, які пояснюють їм усю процедуру голосування та чому це важливо.

Окрім того, на відео видно величезну чергу поляків, які чекають, аби віддати свій голос.

Що відомо про вибори у Польщі

Сьогодні у Польщі тривають вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працюватимуть до 22:00. Очікується, що в країні та за кордоном загалом можуть проголосувати понад 29 мільйонів громадян.

Відомо, що одночасно з виборами на дільницях також триває референдум. Полякам потрібно відповісти на кілька запитань, що стосуються продажу державних активів іноземним структурам, підвищення пенсійного віку, ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС.

Нагадаємо, що 15 жовтня під час голосування у Польщі в одній з дільниць помітили прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.