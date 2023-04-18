Литва предложила вводить санкции против "Росатома" поэтапно

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Фото: foreignukraines.com

Пока Евросоюз рассматривает возможность введения нового пакета ограничений по России, Литва предлагает разбить санкции против "Росатома" на части и принимать решения по каждой отдельно.

Об этом информирует литовское СМИ Verslo žinios.

Читайте также:

Литва хочет "разбить" санкции против "Росатома" на части

"Раньше мы презентовали Росатом как компанию, но не получили поддержки из-за очень принципиального вето нескольких государств. Сейчас мы детализировали наше предложение, то есть мы разделили предложение, пожалуй, на семь частей. Вы можете отступить и оставить столько тех санкций, сколько согласитесь. Идеально было бы согласовать все семь мер. Но если вы не согласны с другом, вы можете отказаться от этого и остановиться на каком-нибудь меньшем, компромиссном варианте", — заявил министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис.

По словам министра, принятие даже одной ограничительной меры было бы "шагом вперед". Кроме того, он добавил, что они не собираются отступать и ищут компромисс.

В настоящее время Сообщество ведет переговоры о пакете с 11 санкциями против РФ, а Литва так или иначе стремится включить "Росатом".

Напомним, что сегодня мы писали, что в крупнейшем банке на Кипре Bank Of Cyprus рассылают сообщения своим российским клиентам о закрытии счетов. В финучреждении опасаются британских и американских санкций.