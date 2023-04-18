Литва предложила вводить санкции против "Росатома" поэтапно
Пока Евросоюз рассматривает возможность введения нового пакета ограничений по России, Литва предлагает разбить санкции против "Росатома" на части и принимать решения по каждой отдельно.
Об этом информирует литовское СМИ Verslo žinios.
Литва хочет "разбить" санкции против "Росатома" на части
"Раньше мы презентовали Росатом как компанию, но не получили поддержки из-за очень принципиального вето нескольких государств. Сейчас мы детализировали наше предложение, то есть мы разделили предложение, пожалуй, на семь частей. Вы можете отступить и оставить столько тех санкций, сколько согласитесь. Идеально было бы согласовать все семь мер. Но если вы не согласны с другом, вы можете отказаться от этого и остановиться на каком-нибудь меньшем, компромиссном варианте", — заявил министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис.
По словам министра, принятие даже одной ограничительной меры было бы "шагом вперед". Кроме того, он добавил, что они не собираются отступать и ищут компромисс.
В настоящее время Сообщество ведет переговоры о пакете с 11 санкциями против РФ, а Литва так или иначе стремится включить "Росатом".
Напомним, что сегодня мы писали, что в крупнейшем банке на Кипре Bank Of Cyprus рассылают сообщения своим российским клиентам о закрытии счетов. В финучреждении опасаются британских и американских санкций.